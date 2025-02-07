Rusya'nın Hindistan'a Savunma İhracatı 80 Milyar Doları Geçti

Rusya-Hindistan Savunma İşbirliği Güçleniyor

Rusya devlet savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel müdürü Aleksandr Miheyev, Hindistan’a yapılan savunma sanayi ürünleri ihracatının 80 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

İhracatın Boyutu ve Stratejik Ortaklık

Rosoboronexport’tan yapılan resmi açıklamada, Miheyev’in Hindistan’a yönelik silah ihracatıyla ilgili önemli değerlendirmelerine yer verildi. Miheyev, Hindistan’ın Asya-Pasifik bölgesindeki en kritik stratejik ortak olduğuna dikkat çekerek, "Son 20 yıl içinde, 2005'ten 2025'e kadar, Hindistan ile 50 milyar dolar değerinde çeşitli sözleşmeler imzaladık," sözlerine yer verdi.

Teknoloji İşbirliği ve Gelecek Planları

İki ülke arasında teknoloji alanında gelişen işbirliğine de vurgu yapan Miheyev, "Hindistan’a tedarik edilen toplam Rus savunma sanayi ürünlerinin hacmi yaklaşık 80 milyar dolara ulaştı," ifadesini kullandı. Ayrıca, ortak askeri uçak, helikopter, hava savunma sistemi ve zırhlı araçlar gibi projelerin de gündemde olduğunu belirtti.

Ortak Üretim Fırsatları

Miheyev, iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak savunma sanayi üretim imkanı üzerinde durduğuna işaret ederek, bu işbirliklerinin gelecekte daha da güçleneceğinin altını çizdi.