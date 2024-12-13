Rusya, Petrol Tavan Fiyatı Uygulayan Ülkelere Yasağı Uzattı

Putin'den Tavan Fiyat Uygulamasına Yasağın Uzatılması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat sistemine karşı bir adım attı. Putin'in imzaladığı yeni kararname ile, Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulayanlara yönelik petrol ve petrol ürünleri satışına getirilen yasağın süresi 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Tavan Fiyat Uygulamasının Geçerliliği

1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme ile birlikte, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlerden oluşan gruba petrol ve petrol ürünleri satışının yapılması yasaklanmıştı. Ancak bu yasak, yalnızca Putin'in özel izniyle delinebiliyor.

Uluslararası Anlaşmalar

Daha önce, G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını almıştı. Bu anlaşma, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların bir parçası olarak öne çıkıyor.