DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.684,43 -0,2%
BITCOIN
4.596.160,98 -0,24%

Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri ağustosta yüzde 0,45 artışla 13 trilyon 140 milyar rubleye çıktı; rezervlerin GSYH'ya oranı yüzde 5,9.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:54
Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi

Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi

Ağustosta aylık bazda yüzde 0,45 artış

Rusya'nın Ulusal Refah Fonundaki rezervler, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,45 artış kaydederek 13 trilyon 140 milyar rubleye (yaklaşık 162,4 milyar dolar) yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fon hacminin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 arttığı ve toplam hacmin 1 Eylül itibarıyla 13 trilyon 140 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)'ya oranının ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğu vurgulandı.

Fonun varlık yapısı ve geçmiş düzenlemeler

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, fonundaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş
2
New York Borsası Yatay Seyirle İşlem Gününe Başladı
3
Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi
4
Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor
5
Doğu Karadeniz'den Ocak Ayında 118 Milyon Dolar İhracat
6
Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı! Kulis bilgisinden ilk tarih ayyuka çıktı!
7
Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor