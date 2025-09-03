Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi

Ağustosta aylık bazda yüzde 0,45 artış

Rusya'nın Ulusal Refah Fonundaki rezervler, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,45 artış kaydederek 13 trilyon 140 milyar rubleye (yaklaşık 162,4 milyar dolar) yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fon hacminin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 arttığı ve toplam hacmin 1 Eylül itibarıyla 13 trilyon 140 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)'ya oranının ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğu vurgulandı.

Fonun varlık yapısı ve geçmiş düzenlemeler

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, fonundaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.