Sadece iki gün sonra sistem değişiyor! Tüm vatandaşlar her birine 87 TL ödeyecek

“2024 yılında noter ücretleri” konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün genel tebliği, kıymetli kağıdın fiyatını yeniden tanımlıyor. Peki vekaletname, vergi beyannamesi ve noterlik ücretleri ne kadar? Yeni noter ücretleri neler? İşte bu soruların yanıtları..

Sadece iki gün sonra sistem değişiyor! Tüm vatandaşlar her birine 87 TL ödeyecek
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Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala “2024 yılı noter ücretleri”ne ilişkin araştırmalar başlatıldı. Maliye Bakanlığı Saymanlık Genel Tebliği ile cari oranlar yeniden belirlendi. “2024 yılında noter ücretleri ne kadar olacak?” en çok aranan sorulardan biri oldu. Vatandaşlar vekaletname, protesto ve beyanname işleri için noter ücretlerini araştırıyor. Detaylar şöyle..

2024 yılında noter ücretleri ne kadar olacak?

Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda noter tasdikli evrakta 87 lira, vergi beyannamelerinde 87 lira, protesto, vekaletname ve resen belgelerin ücretleri 174 liraya çıkacak.

Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretleri güncellendi!

Pasaport 790 lira, oturma izni 565 lira, kayıt süresi dışında doğumla verilen kimlik 130 lira, yedek kimlik 130 lira, kaybı bildirilmiş kimlik 260 lira, aile cüzdanı 705 lira, ehliyet 990 lira, sürücünün çalışma izni 990 lira, araçların tescil belgesi 885 lira, iş makinası tescil belgesi 740 lira, banka çeki 55 lira, mavi kart ücreti 130 lira, yabancı çalışma belgesinin ücreti 565 lira, çalışma izni için alınan muafiyet belgesi ücreti 565 lira olarak güncellendi.

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