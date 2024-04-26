Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama: 36 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı personel alımları ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Koca’nın açıklamasına göre, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Kararda yer alan bilgilere göre, personel alımı yapılacak olan hizmet birimleri dağılımı şu şekilde: 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 1 diyetisyen.

Yeni iştiham edilecek sağlık personelleri, yataklı tedavi birimlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, acil sağlık hizmetlerinde ve sağlık evlerinde görevlendirilecek.