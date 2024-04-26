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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama: 36 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından personel alımları ile ilgili bir açıklama paylaştı. Koca, 2024 yıl sonuna kadar, 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesini planladıklarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:57
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama: 36 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı personel alımları ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Koca’nın açıklamasına göre, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Kararda yer alan bilgilere göre, personel alımı yapılacak olan hizmet birimleri dağılımı şu şekilde: 32 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 1 diyetisyen.

Yeni iştiham edilecek sağlık personelleri, yataklı tedavi birimlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, acil sağlık hizmetlerinde ve sağlık evlerinde görevlendirilecek.

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