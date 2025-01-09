Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye Küresel Pazar Hedefliyor

Sağlıkta Güçlü İş Birliği Modeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, oluşturulan işbirliği modeli sayesinde Türkiye'nin aşı, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlerdeki yetkinliklerini ortak kullanıma dayalı bir yaklaşımla etkin bir şekilde değerlendireceğini belirtti.

Küresel Sağlık Teknolojileri Hedefi

Türkiye'yi küresel sağlık teknolojileri pazarında lider konuma taşımayı hedeflediğini ifade eden Kacır, son 22 yılda güçlendirilmiş AR-GE ve inovasyon alt yapısına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen ilerlemeleri vurgulayan Kacır, bu süreçte 2.7 milyar dolarlık bütçeyle ulaşılan gen haritasına, bugün 1000 doların altında bir maliyetle bir günde erişilebildiğini belirtti.

İlaç ve Tıbbi Cihaz İhracatı Artıyor

Kacır, Türkiye'nin güçlü nitelikli insan kaynağıyla, sağlık altyapısının dönüşümünü başarıyla yönettiğini ifade ederek, ilaç ihracatının 160 milyon dolardan 2.5 milyar dolara; tıbbi cihaz ihracatının ise 47 milyon dolardan 1.3 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

26 Yatırım Projesi Destekleniyor

Bakan Kacır, pandemi döneminde önemli adımlar atıldığını hatırlatarak, yerli solunum cihazının 14 günde üretildiğini aktardı. 2022 yılında ilan edilen Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası ile sağlık sektörü için kritik projelerin belirlendiğini belirtti. Kaczy, geçtiğimiz yıl sağlık endüstrisine 175 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu yatırımın 30 milyar lira üzerinde olduğunu ifade etti.

Bilim İnsanı Sayısında Artış

Kacır, TÜBİTAK destekleriyle 22 yılda sağlık alanında 10 bin projeye, 17 binden fazla bilim insanı ve gence 50 milyar liranın üzerinde destek sağlandığını vurguladı. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılmasıyla nitelikli AR-GE projelerine öncülük ettiklerini sözlerine ekledi.

Sağlıkta İnovasyon ve Turcorn Hedefi

Bakan Kacır, Türkiye'nin sağlıkta henüz 'Turcorn' çıkaramadığını belirterek, bunun için atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguladı. İşbirliklerinin güçlendirilmesi, kamu alım garantileri gibi önlemlerle sağlık teknolojilerini geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Gelecek yıllarda sağlık alanında önemli başarı hikayeleri yazılması hedefleniyor.