Salihli'de 2026 Yatırımları Masaya Yatırıldı

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda Salihli'de 2026 yatırımları, OTB, ADEM ve SEDEP projeleri ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:31
Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla 2026 yılının ilk Yatırım İzleme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Salihli’de kamu kurumları tarafından yürütülen ve planlanan yatırımlar, sunulan kamu hizmetleri ile devam eden projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Yatırımların mevcut durumu değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, belirlenen hedefler ve 2026 yılı planlamaları doğrultusunda önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Öne Çıkan Projeler: OTB, ADEM ve SEDEP

Toplantının önemli gündem maddeleri arasında, ilçede hayata geçirilmesi planlanan Organize Tarım Bölgesi (OTB) projeleri yer aldı. OTB ile birlikte tarımsal üretimin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Ayrıca, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde planlanan Aile Destek Merkezi (ADEM) projeleri ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik uygulanması planlanan Salihli Eğitime Destek Projesi (SEDEP) hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yatırımların daha etkin şekilde hayata geçirilmesi adına yapılacak çalışmaların belirlenmesiyle sona erdi.

