Salihli'de Aralık Ayı Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Toplandı

Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda Aralık ayı kamu yatırım ve hizmet planlaması, mevcut durum ve kurum sorumlulukları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:24
Salihli'de Aralık Ayı Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Toplandı

Salihli'de Aralık Ayı Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Aralık ayı kamu yatırım ve hizmetleri için yapılan değerlendirme toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı Kaymakamlık toplantı salonu'nda düzenlendi ve ilçedeki ilgili kurum amirleri katıldı. Gündemde, Salihli'de devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu ile Aralık ayı boyunca yürütülecek çalışmalar yer aldı.

Toplantıda, kurumların sorumluluk alanları ve yürütülecek işlerin detayları değerlendirilirken, yatırım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiği bildirildi. Kaymakam Ali Güldoğan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Güldoğan, ilçede yürütülen çalışmaların yakından izlenmeye devam edeceğini ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ARALIK AYI KAMU YATIRIM VE HİZMETLERİNİN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ARALIK AYI KAMU YATIRIM VE HİZMETLERİNİN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA İLÇEDEKİ İLGİLİ KURUM AMİRLERİ KATILDI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE ARALIK AYI KAMU YATIRIM VE HİZMETLERİNİN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sorgun Belediyesi'nden 300 Kişilik İkinci Aşevi Açılışı
2
Kadın Mühendisler Samsun’un İkiz Dönüşümünde Öncü Rol
3
ATO Başkanı Baran: Mesleki Eğitimle Nitelikli İnsan Kaynağı Dönüşümün Kazananı Olacak
4
Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyat 400 TL'den 100 TL'ye Düştü
5
Serbest Piyasada Döviz: Dolar 42,4650, Euro 49,3560
6
TürkAkım 9. Yılında: Türkiye ve Avrupa için Stratejik Rus Gazı Rotası
7
Menteşe Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hasadı: Aylık 300 Ton Su Tasarrufu

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde