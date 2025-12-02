Salihli'de Aralık Ayı Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Aralık ayı kamu yatırım ve hizmetleri için yapılan değerlendirme toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı Kaymakamlık toplantı salonu'nda düzenlendi ve ilçedeki ilgili kurum amirleri katıldı. Gündemde, Salihli'de devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu ile Aralık ayı boyunca yürütülecek çalışmalar yer aldı.

Toplantıda, kurumların sorumluluk alanları ve yürütülecek işlerin detayları değerlendirilirken, yatırım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiği bildirildi. Kaymakam Ali Güldoğan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Güldoğan, ilçede yürütülen çalışmaların yakından izlenmeye devam edeceğini ifade etti.

