Samsun'da 2025 Fındık Rekoltesi: 91 Bin 500 Ton Bekleniyor

Hasat sürüyor; üretimde düşüşün başlıca nedeni Nisan donu

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta hasat çalışmaları Samsun'da devam ediyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme ilçesindeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, 2024 yılında Samsun'da 114 bin ton fındık üretildiğini hatırlatarak, 2025 yılı için yaklaşık 91 bin 500 ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Bu yılki rekoltenin önceki yıllara göre düşük olmasının en büyük nedeninin Nisan ayında ülke genelinde yaşanan don olayı olduğunu belirten Yılmaz, bölgedeki bu don afetinden yaklaşık 400 bin dekar alanın etkilendiğini söyledi. Etkilenmiş ürünler arasında fındık başta olmak üzere ceviz, şeftali, elma, armut, kiraz, ayva, üzüm, kayısı, nektarin ve vişne gibi meyveler yer alıyor.

Yılmaz, Bakanlık talimatları doğrultusunda etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Ülke genelinde yaşanan don hadisesinin iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, üreticilerin faaliyetlerinin sürekliliği için tarım sigortası yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Fındığın Samsun için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, il genelinde yaklaşık 1 milyon 250 bin dekar alanda fındık üretimi yapıldığını, Çarşamba ve Terme ilçelerinin üretim alanı açısından öne çıktığını söyledi.

Hasat döneminde üreticilere ürünlerini bekletmeden harman ve kurutma işlemlerini yapmalarını tavsiye eden Yılmaz, böylece fındık kalitesinin artacağına işaret etti.

Verim ve kaliteyi artırma çalışmalarının yanı sıra maliyetleri düşürmeye yönelik adımların da sürdüğünü belirten Yılmaz, hasat işçiliği maliyetlerini azaltmak için fındıkta file sistemi kullanımı çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı. Bakanlık destekleriyle kentte file sistemine geçen üretici sayısının arttığını söyleyen Yılmaz, 121 üreticiye karşılık 3 bin 442 dekar alanda yapılan başvurular neticesinde 15 milyon lira tutarında hibe ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Kendi imkanlarıyla file sistemi kullanan üreticilerin sayısının da arttığına dikkat çekti.

Yılmaz son olarak, fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlamaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

