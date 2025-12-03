Samsun’un 4 Tarımsal Havzası Türkiye Yüzyılı’nın Üretim Gücüne Yön Veriyor

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda, Samsun’un dört tarımsal havzası, OSB planları ve su ürünleri yatırımlarıyla Türkiye Yüzyılı üretimine katkı sağlayacak şekilde ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:08
Samsun’da yürütülen tarımsal faaliyetler, ilin sahip olduğu dört tarımsal havzanın sunduğu potansiyel doğrultusunda yeniden değerlendirilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı verecek şekilde şekillendiriliyor.

Toplantı ve katılımcılar

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların bölge ve il müdürleri ile ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Vali Tavlı'nın değerlendirmeleri

Toplantıda Vali Tavlı, ilin tarımsal zenginliğini ve gelecek projeksiyonlarını şu sözlerle aktardı:

"4 tane tarımsal havza üzerindeyiz. 3’ü Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü, 4.’sü de Karadeniz. Balıkları, su ürünlerini temin ettiğimiz Karadeniz de tarımsal havzamız. Yakakent’te Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB kuruyoruz. 20’ye yakın firma kültür balıkçılığı yapıyor. Bir taraftan da Türkiye’nin balık avcılığında marka firmalarımız, kooperatiflerimiz var. O anlamda da çok şanslı bir ildeyiz"

Tavlı, organize sanayi bölgelerinin tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonundaki rolüne de değinerek şunları söyledi:

"Organize sanayi bölgelerimizde tarımsal işletmelerimiz var. 11 tane OSB’miz var şu anda, 7’si faal. Terme ve Yakakent’te de inşallah Ocak ayında tahsislere başlarız diye değerlendiriyoruz. Organize Teknoloji Bölgeleri diyoruz, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle beraber bu projelerin altyapısının inşasında bizlere destek oluyor. Tabii Organize Teknoloji Bölgeleri dediğimizde en az yüzde 50-60’ında tarımsal işletmeler var. Sanayi deyince hep fabrika, kimya, savunma sanayii akla geliyor ama bizim buradaki OSB’lerimizin içinde tarımsal üretimden gelen katma değeri işleyen ve gıda olarak Türkiye’ye, dünyaya sunan işletmeler var"

Toplantı sonucunda Samsun’un tarımsal havzalarının, su ürünleri yatırımları ve OSB-Organize Teknoloji Bölgesi çalışmalarıyla birlikte ilin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik adımların hızlandırılacağı ifade edildi.

