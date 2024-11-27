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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır OSB Sayısını 363'e Ulaştırdı

Beypazarı OSB ile birlikte Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 363'e ulaştı, hedef 3,5 milyon istihdam.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır OSB Sayısını 363'e Ulaştırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OSB Sayısının 363'e Ulaştığını Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinin sayısının 363'e yükseldiğini açıkladı. Beypazarı ile birlikte Ankara'nın 13'üncü OSB'sini kazandırdıklarını belirten Kacır, bu gelişmenin, Türkiye'nin üretim gücünü artırma hedefini destekleyeceğini vurguladı.

OSB'lerin Ülke Ekonomisine Katkısı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Beypazarı OSB ile Ankara'ya 13'üncü, ülkemize 363'üncü OSB'yi kazandırdık. 130 hektar büyüklüğündeki bu OSB, tüm sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde ifadelerde bulundu.

Kacır, AK Parti hükümetleri döneminde organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 363'e yükseldiğini, üretimdeki sanayi parsellerinin sayısının 11 binden 59 bine çıkıldığını ve OSB'lerdeki istihdam oranının 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

İstihdam Hedefleri ve Reformlar

Bakan Kacır, "Son dönemde OSB uygulamalarında yaptığımız reform niteliğindeki değişikliklerle üretim hamlemizi çok daha ileri taşıyacağız. Altyapısı sağlam, sürdürülebilir ve planlı sanayi alanlarımızla ülkemizin kalkınma yolcuğuna ivme kazandıracağız" dedi.

OSB'lerdeki Üretim Faaliyetleri

Bakan Kacır'ın paylaştığı infografiğe göre, organize sanayi bölgelerinde 84 bin 261 parsel bulunurken, bunlardan 70 bin 123'ü sanayicilere tahsis edildi. Bu parsellerin 59 bin 52'sinde ise üretim faaliyetleri devam ediyor. Bugün bu parsellerde yaklaşık 2,7 milyon kişi istihdam ediliyor. Boş parsellerin tahsisi ile toplam istihdamın 3,5 milyona ulaşması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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