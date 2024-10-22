Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, SAHA EXPO'da Uluslararası Görüşmeler Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır SAHA EXPO'da Diplomatik Temaslarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Bu önemli etkinlik, SAHA İstanbul tarafından düzenlenmektedir ve İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir.

Fuar Katılımcıları ve İlişkiler

Fuara, 120'den fazla ülkeden 1478 firma ve 312 resmi heyet katılım sağladı. İkili diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Ukrayna, Irak, Romanya ve Somali bakanları ile görüşmeler gerçekleştiren Kacır, çeşitli işbirliği konularını ele aldı.

Önemli Görüşmeler ve Anlaşmalar

Kacır, ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşerek, ikili ilişkilerin gelişimine vurgu yaptı. Ardından Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Prof. Dr. Halid Battal Necim ile daha önce imzalanan anlaşmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Romanya'nın Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea ile olan görüşmesinde ise, Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu ve KOBİ'lerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi konular değerlendirildi.

Somali ile İşbirliği Çerçeve Anlaşmaları

Bakan Kacır, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile yaptığı görüşmede de çeşitli işbirliği anlaşmalarını ele aldı. Bu kapsamda, uzay araştırmaları ve ekonomik işbirliği konuları gündeme geldi. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ile Somali'nin kalkınmasını hızlandırma çabaları konuşuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Ukrayna, Irak, Romanya ve Somalili bakanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Halid Battal Necim ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Ukrayna, Irak, Romanya ve Somalili bakanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Halid Battal Necim ile bir araya geldi.