Şanlıurfa'da 2 Jeotermal Kaynak Arama İhaleye Çıkıyor

Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. İhaleler 3 Mart 2025'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:09
Şanlıurfa'da 2 Jeotermal Kaynak Arama İhaleye Çıkıyor

Şanlıurfa'da Jeotermal Kaynak Arama İhaleleri

Şanlıurfa'da toplamda 2 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası, ihaleye çıkarıldı. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Ayrıntıları

İhaleye konu olan sahalar, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama sahası ve Haliliye ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasını kapsamaktadır. İhaleler, 3 Mart 2025 tarihinde Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Merkez Binası Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı yapılacak.

Bu açık teklif artırma usulü ihale, bölgedeki jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

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