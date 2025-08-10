Şanlıurfa Valisi Şıldak, Antep Fıstığı Hasadına Katıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye'nin en fazla Antep fıstığı üretiminin yapıldığı şehirde, fıstık hasadına katıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde işçileri ziyaret etti ve fıstıkların ilk ürünü olan boz fıstık hasadına destek verdi.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Şanlıurfa, yaklaşık 45 milyon Antep fıstığı ağacı ile Türkiye'de birinci sırada bulunuyor ve 220 bin hektarlık alanda bu önemli tarım ürününü yetiştiriyor.

Vali Şıldak, bu yıl ürünlerin kısmen daha az olduğunu belirterek, “Üreticilerimiz, kuraklık etkisini göz önünde bulundurarak genellikle erken hasadı tercih ediyor. Erken hasada 'boz fıstık' veya 'su altı' denir. Bu ürün, işleme tabi tutulduktan sonra pastacılık, baklava ve tatlı sanayisinde kullanılan yeşil içe sahiptir,” dedi.

Vali Şıldak, hasadın ardından fıstık kavlatma tesisini de inceledi.

