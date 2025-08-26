DOLAR
Şap Aşısında Başarı: 24 İlde Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde şap nedeniyle kapanan hayvan pazarlarının tekrar açıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:46
Şap Aşısında Başarı: 24 İlde Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde hayvan pazarlarının tekrar açıldığını bildirdi.

"Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

Yeni serotipe karşı hızlı müdahale

Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızlıca harekete geçildiği, Şap Enstitüsü tarafından yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiği belirtildi.

Aşı miktarı ve dağıtım

Enstitü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşının sahaya sevk edildiği ve ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 13 milyon 750 bine çıkacağı ifade edildi.

24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Uygulanan aşılamalar ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bakanlık açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

Sahadaki çalışmalar ve dezenformasyon uyarısı

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altı çizildi; üreticilerin emeğini ve hayvancılığın geleceğini korumak için sahadaki tüm faaliyetlerin etkin şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

"Şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür."

