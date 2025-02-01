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Savunma Sanayi 2025'e Hızla Başladı: 1 Milyar Dolar Sözleşme İmzaladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025'in ilk ayında 1 milyar dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:19
Savunma Sanayi 2025'e Hızla Başladı: 1 Milyar Dolar Sözleşme İmzaladı

Savunma Sanayi 2025'e Hızla Başladı: 1 Milyar Dolar Sözleşme İmzaladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayinde 2025'in ilk ayında şirketlerin 1 milyar dolar ile üzerinde sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu gelişme, son iki yılda toplamda yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme imzalanmasının ardından geldi.

Küresel Stratejiler Konferansı'nda Yaptı Açıklamaları

Görgün, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO ile gerçekleştirilen faaliyetlerin artırılarak devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl ihracatın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Görgün, 2023'ü 5,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, 2024 için belirledikleri 6,5 milyar dolarlık hedefin %11 üzerinde 7,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yerlilik Oranı Artıyor

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle savunma sanayisinde yurt dışına bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkat çekti. Yerlilik oranının son 20 yılda %20'lerden %80'lere yükseldiğini belirten Görgün, özellikle motor teknolojilerinde bu oranın %90 ila %95'lere ulaştığını kaydetti. BMC firmasından alınan yerli motorlu 4x4 araçlarla bu oranların %95 seviyelerine çıktığını söyledi.

NATO İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Geçen yılki konferansta Türkiye'nin uluslararası savunma işbirlikleri açısından daha proaktif olması gerektiğini vurgulayan Görgün, bu amaçla NATO ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yönetecek bir müdürlük kurduklarını açıkladı. Görgün, "NATO'daki müttefiklerimize daha fazla katkı sağlayabileceğimizi biliyoruz" diyerek, projelerinin NATO'da ciddi bir şekilde değerlendirileceğini ve yenilikçi altyapılarının sektördeki etkisinin artacağını belirtti.

Sonuç olarak, Türkiye'nin savunma sanayiinde gelinen nokta ve gelecekteki hedefleri, yerli ve milli üretimin artırılması yönünde ilerleyerek, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda gazetecilere açıklamada bulundu.

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