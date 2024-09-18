Savunma Sanayii Yetenek Yönetim Zirvesi'nde Milli Yetkinlik Hamlesi Tanıtıldı

Savunma Sanayii Yetenek Yönetim Zirvesi'nde Yenilikçi Stratejiler

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın önemli isimlerinden biri olarak, Milli Yetkinlik Hamlesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görgün, bu hamlenin Türkiye'nin teknoloji, ekonomi ve inovasyon ekosisteminde büyük bir dönüşümü başlatacağını ifade etti.

Zirvenin Önemi

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesine, Cevdet Yılmaz ve YÖK Başkanı Erol Özvar gibi önemli isimler katıldı. Görgün, yetenek yönetiminin savunma sanayisi, ulusal güvenlik ve küresel istikrar için kritik bir rol oynadığını belirtti.

Görgün'den Önemli Mesajlar

Görgün, "Hepimiz ülkemizi korumak için farklı yetkinlik ve becerilere sahip bir ekosistem inşa etmeliyiz" diyerek, modern savunma sistemlerinin yapay zeka, siber savaş ve robotik sistemlerle donatılması gerektiğini vurguladı.

"Çalışanlarımız sadece operasyonel değil, inovasyon yeteneğine de sahip olmalıdır" diyen Görgün, savunma sektöründeki her bireyin kendi alanında derin bilgi birikimine sahip olması gerektiğini vurguladı.

İnovasyonun Rolü

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin Türkiye'nin küresel güç olma vizyonuna katkıda bulunacağını belirten Görgün, inovasyonun bu sürecin hayati bir parçası olduğunu ifade etti. "Güven, müttefiklerimiz için şarttır" diye belirten Görgün, bu becerilerin uluslararası ortaklara güven vermek için kritik olduğunu söyledi.

Sektörel Hedefler

Zirve, teknoloji, insan kaynakları ve kariyer yönetimi gibi konuların ele alınacağı çeşitli oturumları içerecek. Görgün, bu tür etkinliklerin, ülkenin savunma sanayisinde teknoloji, inovasyon ve bağımsızlık hedeflerini ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

Görgün, "Zirve, savunma sanayisindeki insan kaynakları ve akademik fonksiyonların ihtiyaçlarını gündeme getirecek bir platform işlevi görecektir" dedi. Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi, iki gün sürecek.