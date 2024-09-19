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Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Gelecek Hedefleri Belirlendi

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yetenek yönetimi, insan kaynakları ve stratejiler konuşuldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:35
Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Gelecek Hedefleri Belirlendi

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin Kapanışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, burada yapılan görüşmelerin ve sunulan önerilerin savunma sanayiindeki milli hedefleri ileri taşıyacağına olan inancını vurguladı.

Zirveye Dair Gözlemler

Görgün, Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirilen zirvede, insan kaynakları alanındaki yeni dönem başlangıcına dikkat çekerek, etkinliğin içerik açısından zenginliğini ve derinliğini belirtti. Zirvede kurumsal akademilerle sponsor firmaların başarıları da ödüllendirildi.

Oturumlarda Ele Alınan Konular

İlk oturumda, teknoloji ve insan kaynakları konularında insan kaynaklarının gelişimi üzerine birçok önemli başlık gündeme geldi. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ve yapay zekanın savunma sanayisindeki etkileri tartışıldı. İkinci oturum, yetenek pazarı üzerine odaklanarak, iş gücü hareketliliği ve mezunların beklentileri hakkında bilgiler verildi.

Üçüncü oturumda "yetkinlik mimarisi ve gelişimi" konularında, çalışanların geleceğe hazır olup olmadığı gibi başlıklar ele alındı. Dördüncü oturum ise kariyer yönetimi ve şirket içi hareketliliğe odaklandı.

Kültür ve Strateji Arasındaki Bağlantı

Zirvenin son oturumu, liderlerin yetenek yönetimi ajandasını tartışırken, iş dünyasında kültürün rolünün önemine değinildi. Kültürel uyumun sağlanmasının, çalışan motivasyonu ve işten ayrılma oranlarını etkilediği ifade edildi.

Geleceğe Dair İnanılmaz Bir Güven

Görgün, zirvenin içerik ve programının doyurucu olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin ülkenin teknoloji ve bağımsızlık yolundaki adımlarını pekiştireceğine inandığını ifade etti. Konuşmasının ardından, etkinlikte yer alan akademi üyelerine belgeleri ve sponsor olan firmalara plaketleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katılarak konuşma yaptı.

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