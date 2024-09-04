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Sberbank Başkan Yardımcısı, Rus Rublesinin Zayıflamasını Öngörüyor

Sberbank'ın Taras Skvortsov'u, Rus rublesinin zayıflayacağına dair analizlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:38
Sberbank Başkan Yardımcısı, Rus Rublesinin Zayıflamasını Öngörüyor

Sberbank'dan Ruble Açıklaması

Rusya'nın önde gelen bankalarından Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Taras Skvortsov, rubledeki zayıflamanın yolunu açan faktörler hakkında konuştu. Yaptırımlar nedeniyle rublede yaşanan yapay güçlenmenin, gelecekte zayıflamaya sebep olacağına dikkat çekti.

Yaptırımların Etkisi

Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Skvortsov, "Ruble, Batı'nın Moskova Borsası üzerindeki yaptırımları nedeniyle güçlenmişti. Ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Piyasa Durumuna Dair Öngörüler

Skvortsov, ayrıca Rusya'daki yuana yönelik likidite eksikliğinin yakında düzelmeyeceğini belirtti. "Rusya Merkez Bankası, takas limitlerini artırarak durumu düzeltmeye çalışıyor. Ancak sorun devam ediyor," dedi.

Gelecek Beklentileri

Rublenin zayıflamasının yanı sıra, Skvortsov, Rus pay piyasası ile ilgili beklentilerini de paylaştı. 2025 itibarıyla piyasanın ekonomik gelişmelerle birlikte yükselişe geçeceğini öngördüğünü belirtti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı 12 Haziran’da yaptırım listesine alırken, borsa 13 Haziran itibarıyla dolar ve avro cinsinden tüm işlemleri durdurmuştu. Rus yetkililer ise bu yaptırımları yasa dışı olarak nitelendiriyor.

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