SEC Başkanı Gary Gensler 20 Ocak'ta Görevinden Ayrılıyor

Gensler'in Görev Süresi Sona Eriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025'te görevini bırakacağına dair açıklamada bulundu. Bu tarih, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlayacağı günle çakışıyor.

SEC'den yapılan duyuruda, Gensler'in 17 Nisan 2021 tarihinde GameStop piyasa olaylarının ardından başkanlık görevine başladığı hatırlatıldı. Gensler, açıklamasında, SEC çalışanlarıyla birlikte Amerikalılar adına hizmet etmenin bir onur olduğunu ve ülkenin sermaye piyasalarının en iyisi olmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Gensler’in Kripto Endüstrisine Eleştiriler

Gensler'in kripto para birimlerine yönelik yaklaşımı, görev süresi boyunca birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Komisyon, Gensler'in liderliğinde, yatırımcıları koruma amacıyla "yetkisi dışında" bazı kurallar yayınladı ve kripto borsalarına yönelik dolandırıcılık ile diğer ihlaller nedeniyle davalar açtı.

ABD Başkanı Joe Biden'a bu görev için kendisine teşekkür eden Gensler, SEC'in yasaları korku veya kayırma olmadan uyguladığını ifade etti.

Seçim süreci öncesinde Trump, başkanlık dönemine başladığı gün Gensler'i görevden alacağını açıkladı. Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma vaadinde bulunurken, Bitcoin fiyatı, Trump'ın zaferi sonrası 98 bin doları aşarak büyük bir artış gösterdi.

SEC üyelerinin beş yıllık görev süreleri bulunmaktadır, ancak geleneksel olarak yönetim değişikliklerinde başkanlar, görev dönemleri dolmadan istifa etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.