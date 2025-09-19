SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor

SEC, 6 aylık finansal raporlama değişikliğini masaya koydu

Atkins: Piyasa ve geçmiş uygulamalar bu seçeneği tanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Donald Trump'ın şirketlerin üç aylık finansal raporlamasını altı ayda bir yapma çağrısının ardından bu yönde bir kural değişikliği önermeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Atkins, CNBC'ye verdiği röportajda, Başkan Trump ile görüştüğünü ve Trump'ın 15 Eylül tarihli paylaşımını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Atkins, altı aylık raporlamanın piyasalar için yabancı olmadığını, ABD dışı yerleşik halka açık şirketlerin bunu halihazırda uyguladığını ve bu kuralın ABD'de aslında 1970'e kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

Atkins, hissedarlar ve halka açık şirketler için doğru raporlama zamanlamasını piyasanın belirleyebileceğini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Prensipte, mevcut kurallarımızda değişiklik önermenin iyi bir ilerleme yolu olacağını düşünüyorum. Ardından bunu değerlendirir, sonra da bu doğrultuda ilerleriz."

Donald Trump, 15 Eylül'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, SEC'in onayına bağlı olarak şirketlerin artık üç aylık dönemlerde rapor sunmak zorunda bırakılmaması gerektiğini, bunun yerine altı aylık raporlama yapılması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Trump önerisinin hem maliyet tasarrufu sağlayacağını hem de yöneticilerin şirketlerini daha iyi yönetmeye odaklanmalarını mümkün kılacağını savundu. Halihazırda ABD düzenlemeleri, halka açık şirketlerin üç ayda bir finansal rapor açıklamasını zorunlu kılıyor.