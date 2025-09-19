SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor

SEC Başkanı Paul Atkins, Trump'ın 15 Eylül çağrısının ardından şirketlerin üç aylık yerine altı aylık finansal raporlama önerisini kural değişikliği olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:07
SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor

SEC, 6 aylık finansal raporlama değişikliğini masaya koydu

Atkins: Piyasa ve geçmiş uygulamalar bu seçeneği tanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Donald Trump'ın şirketlerin üç aylık finansal raporlamasını altı ayda bir yapma çağrısının ardından bu yönde bir kural değişikliği önermeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Atkins, CNBC'ye verdiği röportajda, Başkan Trump ile görüştüğünü ve Trump'ın 15 Eylül tarihli paylaşımını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Atkins, altı aylık raporlamanın piyasalar için yabancı olmadığını, ABD dışı yerleşik halka açık şirketlerin bunu halihazırda uyguladığını ve bu kuralın ABD'de aslında 1970'e kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

Atkins, hissedarlar ve halka açık şirketler için doğru raporlama zamanlamasını piyasanın belirleyebileceğini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Prensipte, mevcut kurallarımızda değişiklik önermenin iyi bir ilerleme yolu olacağını düşünüyorum. Ardından bunu değerlendirir, sonra da bu doğrultuda ilerleriz."

Donald Trump, 15 Eylül'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, SEC'in onayına bağlı olarak şirketlerin artık üç aylık dönemlerde rapor sunmak zorunda bırakılmaması gerektiğini, bunun yerine altı aylık raporlama yapılması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Trump önerisinin hem maliyet tasarrufu sağlayacağını hem de yöneticilerin şirketlerini daha iyi yönetmeye odaklanmalarını mümkün kılacağını savundu. Halihazırda ABD düzenlemeleri, halka açık şirketlerin üç ayda bir finansal rapor açıklamasını zorunlu kılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı
2
BIST 100 yüzde 8,89 Yükseldi — Altın, Dolar, Euro ve Fonların Haftalık Performansı
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapanış: Endeks %2,23 Arttı
4
SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor
5
TEKNOFEST'te Mesleki Yetenek Yarışması: GES'de Son 10 Takım Yarıştı
6
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Alış-Satış Fiyatları
7
New York Borsası Açılışta Yükseldi: Dow Jones 46.248,77'ye Ulaştı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek