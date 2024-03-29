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Seçim öncesi son kez ödeme kıyağı! O numaraya göre ek ödeme geliyor

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan emekliler için beklenen haber geldi! Seçime sadece 5 gün kala, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara ek ödeme müjdesi verildi. Emeklilerin yüzlerini güldürecek bu ek ödemenin dağıtımı için tahsis numaralarına göre belirlenmiş özel tarihler açıklandı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:21
Seçim öncesi son kez ödeme kıyağı! O numaraya göre ek ödeme geliyor

Türkiye'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne sadece 5 gün kala emekliler için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında toplamda 16 milyon emekliye, beklenmedik bir ek ödeme müjdesi verildi. Emeklilerin cüzdanlarını rahatlatacak bu ek ödemenin yanı sıra, ödeme tarihleri de tahsis numaralarına göre belirlendi.

Özellikle 4A, 4B ve 4C kategorilerinde emeklilik haklarına sahip olan vatandaşlar, bu müjdeli haberle birlikte gelecek ek ödemelerle nefes aldı. Ancak merak edilen konulardan biri de, bu ek ödemenin miktarıydı. Emeklilere yapılacak olan ek ödemenin tutarı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, emeklilerin bu beklenen ek ödemelerini alacakları tarihler de kamuoyuyla paylaşıldı. Tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme tarihleri, emekliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 

 

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİN ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ!

Yerel Seçimleri’ne sadece 5 gün kala emekliler için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında toplamda 16 milyon emekliye, beklenmedik bir ek ödeme müjdesi verildi. Emeklilerin cüzdanlarını rahatlatacak

16 milyonu aşkın emekli, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihini merakla beklerken sevindirici bir haber aldı. Bu yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ve Kurban Bayramı'nda da 3 bin TL ikramiye verilecek.

Ayrıca, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri, malulen emekliler, terörle mücadeleden zarar gören siviller, korucular ve şampiyon sporcular da bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Bu güzel habere ek olarak, merak edilen soru ise 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği. Ramazan Bayramı ikramiyesi, genellikle bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılır. Ancak kesin ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi, tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme tarihleriyle emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu yıl 3 bin TL olarak belirlenen ikramiye, 9 Nisan'da Ramazan Bayramı arifesi ve 10 Nisan 2024'te ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olduğu için beklenenden önce ödemeler gerçekleşecek.

SSK (4A) kapsamında çalışan vatandaşlar için 17 – 18 tahsis numarasına sahip olanlar 2 Nisan 2024'te; 19, 20, 21, 22 tahsis numarasına sahip olanlar 3 Nisan'da; 23, 24, 25, 26 tahsis numarasına sahip olanlar ise 4 Nisan'da 2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerini alacaklar.

Bağ-Kur (4B) kapsamında olan vatandaşlar için ödeme tarihi 5 Nisan olarak açıklandı. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşlar ise tahsis numaralarına göre 1 – 2 tahsis numarasına sahip olanlar 2 Nisan'da; 3, 4, 5 tahsis numarasına sahip olanlar ise 3 – 5 Nisan tarihleri arasında ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekler.

Bu ödemelerle birlikte, emekliler Ramazan Bayramı'nı daha huzurlu bir şekilde geçirecekler ve maddi anlamda rahatlama yaşayacaklar. Tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme tarihleri, emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve heyecanla karşılanıyor.

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