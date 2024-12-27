Securitas ve Solarçatı'dan Yenilikçi İnsansız Güvenlik Çözümleri

Securitas ve Solarçatı'dan İnsansız Güvenlik Hamlesi

Securitas Güvenlik Hizmetleri ve Solarçatı, arazi tipi güneş enerji santrallerinde işletme bakım ve teknoloji odaklı insansız güvenlik çözümleri sunmak üzere stratejik bir işbirliğine gitti. Bu işbirliği, enerji sektöründe yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

İşbirliği ve Hedefler

Solarçatı, arazi tipi güneş enerji santrallerinin tasarım, kurulumu ve işletmesini üstlenirken, Securitas’ın teknoloji destekli güvenlik çözümleri ile bu projelere maksimum güvenlik sağlanacak. İleri teknoloji uygulamaları arasında uzaktan alarm izleme ve yapay zeka destekli analiz sistemleri yer alacak.

Securitas Türkiye Enerji Segment Lideri Ünsal Kütaruk, "Solarçatı ile yaptığımız işbirliği, enerji santrallerinin insansız güvenlik sistemleriyle korunmasında öncü bir model olacak" diye belirtti.

Solarçatı İşletme Bakım Hizmetinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Karagözoğlu ise, bu işbirliği sayesinde güvenliği işletme bakım hizmetine ekleyerek sektörde çıtayı bir üst seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Bu stratejik işbirliğiyle, enerji üretim tesislerinin hem güvenliğinin hem de sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.