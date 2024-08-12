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Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da döviz fiyatları haftaya yeni seviyelerle başladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:02
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Açılış Fiyatları

Yılın bu haftasına İstanbul serbest piyasa döviz kurlarında önemli değişikliklerle başlamıştır. Dolar, 33,5290 lira, avro ise 36,6530 lira gibi değerlerden işlem görmeye başladı.

Döviz Alım ve Satım Fiyatları

Serbest piyasada dolar, 33,5270 liradan alınırken, aynı döviz 33,5290 liradan satılmaktadır. Avronun alım fiyatı ise 36,6510 lira olarak belirlenmişken, satış fiyatı 36,6530 lira olarak belirlenmiştir.

Geçtiğimiz Cuma Gününün Verileri

Cuma günü, doların satış fiyatı 33,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6370 lira olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmanın yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.

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