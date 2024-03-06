SGK milyonlarca çalışana az önce duyurdu! Tam 700 TL oldu

SGK, asgari ücret desteğini 700 liradan daha yüksek bir seviyeye çıkardı. İşverenlere sunulan bu destek, çalışanların sosyal güvenlik primlerine önemli bir katkı sağlamaya devam edecek.



Yayımlanan genelgeye göre, işverenlerin brüt asgari ücretin onda birinden fazla eksik prim bildirmesi durumunda, sağlanan destek iptal edilecek. Bu adımın amacı, prim ödemelerinin doğruluğunu ve eksiksizliğini teşvik etmekte.

Prim bildirimlerinde eksiklik tespit edilen işverenlere, genelgede belirtilen cezai işlemler hızla uygulanacak. Ödenen tutarlar, gecikme zammı ve cezası eklenerek geri alınacak. Bu uygulama, işverenleri prim bildirimlerini daha dikkatli bir şekilde yapmaya teşvik edecek.

Genelge ayrıca, yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik veya hiç bildirilmemesi durumunda işverenin 2024 yılı için destekten yararlanamayacağını belirtiyor.