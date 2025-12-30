SGK Prim Teşviki 31 Aralık 2026'ya Uzatıldı — GASBEM Başkanı Bora Tezel'in Değerlendirmesi

Teşvik detayları, kriterler ve başvuru adımları

Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, gençleri, kadınları ve mesleki yeterlik belgesi sahibi çalışanları istihdam eden işverenlere yönelik SGK prim teşvikinin Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Tezel, sürenin uzamasından memnuniyet duyduklarını belirterek, teşviklerin nitelikli istihdamı artırdığı ve firmalara kolaylık sağladığını söyledi. İşverenleri sunulan imkanlardan faydalanmaya davet eden Tezel, hem işveren hem çalışan açısından sürecin olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

'İşsizlik Sigortası Kanunu’nın geçici 10. maddesi kapsamında uygulanan teşvikle, belirlenen şartları sağlayan işçiler için işveren payına düşen primler teşvik süresi boyunca alınmayacak. Uzatılan destek işverenler için ciddi bir nefes alma alanı oluşturacak', dedi Tezel.

Teşvikten yararlanma koşullarına dikkat çeken Tezel, kriterleri şöyle sıraladı: kişinin son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ve özel sektör işvereni olması gerekiyor.

Başvuruların SGK’nın E-Bildirge uygulaması üzerinden yapılabileceğini belirten Tezel, uygulamanın cinsiyet, yaş ve Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi kriterlere göre yararlanma süresini belirlediğine dikkat çekti. Teşvik süresinin 54 aya kadar çıkabildiğini ifade etti.

Tezel'in verdiği süre dağılımı şu şekilde:

29 yaş üstü İŞKUR’a kayıtlı erkekler: 6 ay

18 yaş üzeri kadınlar ve 18-29 yaş arası erkekler: 24 ay

İŞKUR’a kayıtlı işsizler: 30 ay

Mesleki ve Teknik Okul ya da İŞKUR kursu mezunları: 42 ay

Mesleki Yeterlik Belgesi bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı genç veya kadınlar: 54 ay

İŞKUR’a kayıtlı olmayanlar: 48 ay

Ortalama işçi sayısının korunmasının önemine vurgu yapan Tezel, 'İlave istihdam şartı gereği işçi sayısının son 6 aylık ortalamanın altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin son 6 ay ortalaması 5 olan bir işletmede, teşvikten yararlanmak için yeni işçi 6’ncı kişi olarak istihdam edilmelidir' ifadelerini kullandı.

Tezel, teşvik süresinin uzatılmasının hayırlı olmasını dileyerek, 'GASBEM olarak nitelikli işgücünün sanayiye kazandırılması hedefiyle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 7/24 işletmelerimizin yanındayız ve her konuda destek olmaya hazırız. İşverenlerimiz teşviklerden faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilir ve süreci birlikte yürütebiliriz' diye konuştu.

GASBEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI BORA TEZEL