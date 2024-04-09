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SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

SGK'dan bayram ikramiyesi ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Bu kişilerin hesaplarına 7.250 TL tutarında bayram yardımı aktarılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:19
SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bayram ödeneğine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'ndan önce birçok kişi ödemelerin daha erken yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Emekli maaşı, sosyal yardım yardımları, dul aylığı, yetim aylığı gibi çeşitli ödemeler yakından araştırıldı. SGK, sabah saatlerinde bir son dakika açıklaması yaptı ve bayram ücretine ilişkin müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Hesabınıza tam olarak 7.250 TL tutarında tatil harçlığı yatırılacaktır.

SGK'dan 7 250 TL Bayram Ödemesi

SGK, son dakikada önemli bir müjdeyi kamuoyuna duyurdu. SGK açıklamasında 3,3 milyon vatandaşa tatil ücreti desteği sağlanacağı belirtildi. Bu vatandaşlar ise ölüm maaşı alan vatandaşlardır. Yani Dul ve Yetim emeklileri SGK'dan yüklü miktarda izin öncesi destek ödemesi alıyor. Peki kim ne kadar alıyor? İşte, SGK'dan bayram ödemeleri ve detayları..

SGK yardım kesesini açtı

"3,3 milyon kişiye bayram desteği müjdesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak kamu bankalarına sağlanan fon miktarında önemli bir artışa gidildiğini duyurdu. 12,7 milyon emekli ile 3,3 milyon dul ve yetim emeklisi kamu bankalarından desteklenebilecek. Emekliler ile dul/yetim emekliler arasında terfi farkı bulunmaktadır. SGK, tatil öncesi milyonlarca kişiye güzel bir haberin yanı sıra ölüm yardımından yararlananlara da bir sürpriz açıkladı.

Vakıf Bank ve Halkbank SGK ile gerçekleştirilen yeni anlaşmaya göre Ziraat Bankası, emeklilere 8 bin ila 12 bin TL, dul ve yetim emeklilere ise 5 bin TL arasında bayram harçlığı ödeyecek. Kıdem tazminatı ödemesi 2-5 Nisan tarihleri ​​arasında tamamlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan son dakika açıklamasında, bugünden itibaren hayatta kalan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL'lik yardımın aktarılacağı açıklandı.

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