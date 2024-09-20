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Siber Güvenlikte Türkiye'nin Gücü: Ulaşım ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlikteki başarısını ve önümüzdeki hedefleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:19
Siber Güvenlikte Türkiye'nin Gücü: Ulaşım ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Siber Güvenlik Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki başarısını vurguladı ve her gün 440 civarında büyük siber saldırıyı engellediklerini belirtti.

Küresel Siber Güvenlikte İlk 10’dayız

Bakan Uraloğlu, 17 milyonun üzerindeki IP adresi için yerli yazılımlar kullanarak sürekli bir tarama ve koruma sağladıklarını ifade etti. "Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz," dedi.

Ülkeler Arası İşbirliğine Vurgusu

Uraloğlu, siber güvenlik alanında 7 gün 24 saat hizmet veren USOM'un uzmanlarıyla ve 2400 civarında SOME ile işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi. "Siber Olaylara Müdahale Ekibimizle sürekli bir iletişim halindeyiz," şeklinde konuştu.

Lübnan'daki Saldırıyı Kınadı

Lübnan’daki telsiz ve çağrı cihazlarıyla yapılan saldırıyı da kınayan Uraloğlu, bu tür eylemlerin her daim karşısında duracaklarını vurguladı. "Asıl önemli olan bu küresel ortamda neler yapılabileceğini görmek," dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığı Kurulacak

Bakan, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması sürecinin devam ettiğini ve yeni yapılanmanın hızla hayata geçirileceğini belirtti. "Bu çalışma ile hem kamu hem de özel sektörü daha profesyonel bir şekilde koruma hedefindeyiz," ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, mevcut altyapının sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kendi alanındaki görevine USOM devam edecek ama üst çatı altında daha güçlü bir yapı kurmayı hedefliyoruz," dedi.

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