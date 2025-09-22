Siber Saldırı Avrupa Havalimanlarını Vurdu: Brüksel, Berlin ve Londra'da Aksamalar Sürüyor

Siber saldırı Avrupa havalimanlarında aksamalara yol açtı

Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında kullanılan check-in ve biniş sistemlerine yönelik siber saldırının etkileri, saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen devam ediyor. Brüksel, Berlin ve Londra gibi merkezlerde yolcular uzun beklemeler ve uçuş gecikmeleriyle karşılaşıyor.

Brüksel Havalimanı: Operasyonlarda devam eden aksama

Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi havalimanında kullanılan check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırının etkilerinin sürdüğünü ve operasyonlarda aksamalar yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, "Check-in ve biniş sistemlerinin dış sağlayıcısı olan Amerikan şirketi Collins Aerospace'e yapılan bir siber saldırının ardından, Brüksel Havalimanı da dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanında check-in operasyonlarında aksama yaşanıyor." ifadesi kullanıldı. Collins Aerospace’in sorunu gidermek için yoğun çalıştığı belirtilirken, "Sorunun ne zaman çözüleceği henüz belli değil." değerlendirmesi yapıldı.

Yetkililer, bu durumun havalimanı programını etkilediğini, uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğunu bildirdi. Yolculara seferlerinin durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış seferleri olanların online check-in yapmaları ve havalimanına uçuşlarından 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Berlin Havalimanı: Gecikmeler ve artan yolcu yoğunluğu

Berlin Havalimanı yetkilileri de yolcu işlem sistemine yapılan siber saldırının ardından bugün de operasyonlarda aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Havalimanı açıklamasında, bekleme sürelerinin uzadığı ve kalkışlarda bir saatten fazla gecikmelerin görülebildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hafta sonu yapılan Berlin Maratonu nedeniyle normal bir pazartesi gününe kıyasla 90 bin kadar ilave yolcunun seyahat planı bulunduğu, bu durumun da yaşanan gecikmeleri daha da etkilediği vurgulandı.

Londra (Heathrow): Kesinti devam ediyor

Heathrow Havalimanı da check-in sistemindeki kesintinin ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, Collins Aerospace'in check-in operasyonlarını etkileyen kesinti üzerinde çalıştığını belirterek yolcuları uçuş durumlarını kontrol etmeye ve havalimanına erken gelmeye çağırdı.

Collins Aerospace'den açıklama

Hava yolu firmalarına bilişim hizmeti sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace'e cuma gecesi düzenlenen siber saldırının ardından yolcu işlem sistemleri henüz tam olarak düzeltilmedi. Collins Aerospace yaptığı açıklamada, etkilenen dört havalimanı ve hava yolu firmasıyla birlikte çalıştıklarını ve tam işlevselliği geri kazanmak için gerekli güncellemeleri tamamlamanın son aşamalarında olduklarını bildirdi.

Havalimanı yetkilileri ve havayolu şirketleri, yolcuları uçuş durumlarını takip etmeye ve olası aksamalara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.