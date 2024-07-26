Sıcak Havalarda Enerji Kesintisi Yok

Enerji Dağıtımında Vaka İncelemesi

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında gerçekleştirdikleri onarım faaliyetleri ve önemli yatırımlarla enerji akışını sürdürüyor. Mevsim sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ile birlikte, bu iki şirket de müşterilerine kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor.

Yükselen Enerji Talebinin Altında Yatan Sebepler

Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Enerjisa Dağıtım Şirketleri, sıcaklıkların yükselmesiyle artan enerji tüketimi konusunda gerekli önlemleri alıyor. 21 Temmuz'da gelen sıcak hava dalgası ve klima kullanımı üzerinden yükselen elektrik talebi, sistemin üzerine ek yük bindiriyor.

Haziran 2024 itibarıyla Adana bölgesinde abone sayısı %2 artarken, enerji talebinde %63'lük bir artış kaydedildi. Bu artış, Adana'nın anlık enerji tüketiminin 21 katı büyüklüğünde, yani 468 megavatı buldu.

Toroslar EDAŞ'ın Yatırımları ve Çalışmaları

Toroslar EDAŞ, Adana ve çevresinde 2013'ten bu yana devam eden yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 2016-2020 yıllarında Türkiye'nin en fazla elektrik alt yapı yatırımı yapan şirketi, şimdi de enerji talebinin karşılanabilmesi için 13 bin 104 trafo merkezi ile çalışmalara devam ediyor.

AYEDAŞ’ta Kesintisiz Enerji İçin Çalışmalar Sürüyor

AYEDAŞ, 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğu ile İstanbul'un Anadolu Yakasında sürekli enerji akışını sağlıyor. Şirket, iklim değişikliği dolayısıyla artan elektrik yüküne karşı mücadele ederken bakım ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

AYEDAŞ, 2023 yılı içerisinde ilk altı ayda 312 kilometre yeni kablo ve 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajına imza attı. Şirketin başarılı enerji yönetimi, yaz aylarında tüketici memnuniyetini artırma hedefiyle devam ediyor.

Genel Müdürden Değerlendirme

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, yükselen sıcaklıkların yarattığı aşırı yüklenmelere dikkat çekiyor. Özsürekci, yaşanan sorunların büyük bir kısmının kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığını ifade etti. "Toroslar EDAŞ olarak müşteri memnuniyetini öncelik olarak görüyoruz," dedi.

Ayrıca, Özsürekci, İstanbul Anadolu Yakasında yaşanabilecek olağanüstü durumlara karşı destek ekiplerinin hazır olduğunu vurgulayarak, enerji altyapısında yapılacak güç artırım taleplerinin önemine değindi.

Sonuç olarak, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, yaz aylarının zorlu koşullarında bile elektrik dağıtımını kesintisiz sürdürmek için kesintisiz bir çaba içerisindedir.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında yürüttükleri bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korumayı başardı.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında yürüttükleri bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korumayı başardı.