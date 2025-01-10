Siemens Türkiye, Dijital İkiz Teknolojisiyle Üretimde Çığır Açıyor

Siemens Türkiye'den Dijital İkiz Atılımı

Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal, dijital ikiz teknolojisinin üretim süreçlerini dönüştürmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Oal, dijital ikizlerin, tasarım, mühendislik, üretim ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırarak ürün yaşam döngüsünü optimize ettiğini ifade etti.

Dijital İkiz Nedir?

Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın ya da sürecin sanal bir kopyasını oluşturarak üretim aşamalarının dijital ortamda test edilmesi ve optimize edilmesi anlamına geliyor. Bu teknoloji, veri analizi ve tahmin süreçlerini hızlandırarak, hem verimliliği artırıyor hem de maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Siemens'in Dijital İkiz Çözümleri

Oal, Siemens'in sunduğu ürün dijital ikizi ile ürünlerin yaşam döngüsü boyunca dijital modeller oluşturulduğunu ve böylece tasarım ile mühendislik süreçlerinin hızlandırıldığını söyledi. Örnek olarak, NX ve Teamcenter yazılımlarının, mühendislerin sanal ortamda test yapmasına olanak sağladığını belirtti.

Ayrıca, üretim hatlarının ve makinelerin dijital modellerini oluşturarak operasyonel verimliliği artırdıklarını vurguladı. SIMATIC IT ve Tecnomatix çözümleri sayesinde, sanal simülasyonlar yardımıyla darboğazlar belirleniyor ve makinelerin verimliliği ölçülüyor.

Karşılaşılan Zorluklar

Dijital ikiz teknoloji entegrasyonu sırasında karşılaşılan en büyük zorlukların başında veri yönetimi ve mevcut altyapılarla entegrasyon geldiğini söyleyen Oal, bu süreçte nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı da vurguladı. Siemens, Insights Hub gibi IoT platformlarından faydalanarak veri yönetimini kolaylaştırdığını belirtti.

Maserati İle Başarı Hikayesi

Siemens'in otomotiv sektöründe önemli bir işbirliği gerçekleştirdiğinin altını çizen Oal, Maserati ile yapılan ortaklığın araç tasarım süresini %30 kısalttığını ifade etti. Ayrıca, enerji sektöründe de benzer başarıların elde edildiği ve dijital ikiz çözümlerinin enerji akışlarını optimize ettiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, Oal, Siemens'in dijital ikiz teknolojisinin geleceğinde liderlik rolünü sürdürmeyi ve bu teknolojiyi daha akıllı, esnek ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediğini belirtti. Yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonunun önemine vurgu yaparak, dijital ikizlerin süreçleri daha hızlı analiz ederek doğru tahminlerde bulunabileceğini ifade etti.

Oal, dijital ikiz teknolojisinin üretim sektöründe köklü bir dönüşüm beklentisini taşıdığını ve bu dönüşümün sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oai, açıklamalarda bulundu.

Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oai, açıklamalarda bulundu.