Sıfır araçlarda son indirim: Bu fiyatı kaçıran yeni yılda yaya kalır!

Türkiye'de Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil satışlarına ilişkin yapılan önemli düzenlemeler, sektörde fiyatlar ve satış politikalarında önemli değişikliklere yol açtı. Bayilerin istedikleri gibi fiyat artırma, zorla aksesuar satışları ve satış temsilcisine bırakılan deftere liste yapma gibi uygulamalara son verildi. Bu adımların ardında yüzbinlerce kişinin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi ve adil bir pazar ortamının oluşturulması amacı bulunuyor.

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil markaları da 2023 model araçlarını satmak için çeşitli kampanyalara başladı. Ancak, dikkat çeken bir detay da 2013 yılında yapılan bir düzenleme sonucu Ağustos ayında üretilen araçların bir sonraki yılın modeli olarak satışının yasaklanması oldu. Bu nedenle, 2023 model araçların 1 Ocak itibariyle 1 yaşında kabul edilecek olması, 2024 model araçların fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak.

Markaların ellerindeki stokları eritmek ve 2024 model araçlara yer açmak amacıyla düzenledikleri kampanyalarda sıfır faizli kredi, takas destekli satışlar gibi birçok avantajlı seçenek sunuluyor. Ancak, bu durum ikinci el otomobil piyasasında dezavantaj yaratıp fiyatların daha da düşmesine neden olabilir.





Otomobil alıcıları için de birçok fırsat doğuyor. Sıfır araç alımında pazarlık yapılabiliyor ve bayilerin ellerindeki stokları eritmek adına fiyat avantajlarından faydalanmak mümkün. Ayrıca, bir markaya bağlı kalmadan şehirdeki diğer bayilerle iletişim kurarak fiyatları karşılaştırmak da avantaj sağlayabilir.

Markaların sunduğu kredi, indirim ve takas destekli kampanyalara birkaç örnek vermek gerekirse; Alfa Romeo, BMW, Chery, Cupra, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Toyota ve Volkswagen gibi birçok marka müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, otomobil alıcıları markalar arasında karşılaştırma yaparak en uygun fiyat ve koşullarla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler.

Otomobil sektöründe yaşanan bu değişiklikler, tüketicilere daha adil bir alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor ve sektördeki rekabeti artırarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.