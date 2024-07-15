Sıfır otomobil almak isteyene büyük fırsat! 200 bin TL'ye kadar dev indirim kapıya dayandı

Otomobil almak veya aracını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar kapıda! Yeni araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2) uygulama tarihinin 31 Ağustos 2024'e ertelenmesi, otomobil markalarının mevcut stoklarını eritmek için ardı ardına kampanyalar başlatmasına neden oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihinin ertelenmesi, yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için geçerli olup, ithal otomobilleri kapsamıyor. Bu durum, Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren büyük indirimler ve sıfır faizli kredi imkanlarıyla dolu kampanyaları beraberinde getirdi.

Volkswagen:

Sıfır faizli kredi imkanları ve bazı modellerde 200.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor. Bu fırsatlar, araç sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlıyor.





Ford:

Bazı modellerde yüzde 20'ye varan indirimler ve takas desteği sağlanıyor. Hem yeni araç almak isteyenler hem de mevcut araçlarını yenilemek isteyenler için cazip seçenekler mevcut.

Peugeot:

Peşin alımlarda önemli indirimler ve takas desteği kampanyaları sunuluyor. Bu kampanyalar, Peugeot severler için kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor.

Hyundai:

Çeşitli modellerde sıfır faizli kredi ve büyük nakit indirimler kampanyaları yer alıyor. Hyundai'nin bu fırsatları, uygun ödeme koşulları ile araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.





Citroen:

Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor. Citroen severler için bu fırsat, cazip ödeme koşulları ve indirimlerle dolu.

Otomobil piyasasında yaşanan bu hareketli günler, araç sahibi olmayı düşünenler ve araçlarını yenilemek isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyalar, hem sıfır faizli kredi imkanları hem de büyük indirimlerle araç alımını kolaylaştırıyor. Bu fırsatları kaçırmamak için otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip etmekte fayda var.

Yeni araç almak isteyenler için adeta bir fırsat yağmuru olan bu kampanyalar, araba sahibi olmayı hayal edenler için kaçırılmayacak bir dönem sunuyor.