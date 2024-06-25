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Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans! 400 bin TL'sini peşin ödeyen bu otomobili kapacak!

Otomotiv sektöründe heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Renault, yeni kilometreli araç sahibi olmak isteyen herkese zel bir fırsat sunuyor. Artık 400.000 TL peşin ödeyerek Renault'nun yeni anahtar teslim araçlarından birisine sahip olabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:56
Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans! 400 bin TL'sini peşin ödeyen bu otomobili kapacak!

Otomobil pazarında karmaşık bir fiyatlandırma süreci var ancak Renault'nun özel teklifi ses getiriyor. Bu teklif, hafif ticari araçları bütçesi kısıtlı kişilerin kullanımına sunarak yeni bir araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Renault'nun özel kampanyaları sayesinde hafif ticari otomobil sahipleri birçok avantajdan yararlanabiliyor. Oldukça cazip olan bu fiyat teklifi, müşterilere bütçelerini zorlamadan yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.

Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans

Hafif ticari araçlar yakıt tasarrufu sağlayarak hem ekonomik sürüş deneyimi sunuyor hem de geniş iç hacimleri nedeniyle aileler tarafından da tercih ediliyor.

Renault'nun fiyat açıklamasına göre Renault Express Van 799 bin TL'ye satın alınabilecek. Taşıt kredisine uygulanabilecek 400.000 TL peşinat olarak kullanılabilen bu araç, daha uygun ödeme koşullarıyla araca sahip olmayı mümkün kılıyor.

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