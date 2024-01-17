Sıfır otomobilde bu model peynir ekmek gibi satılıyor! Fiyatını duyan nedenini anlayacak

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yapılırken geçtiğimiz sene 2022'ye bakılarak yüzde 57,4 artarken ve 1 milyon 232 bin 635 adetle beraber rekor kırıldı. Geçtiğimiz zaman verilerine bakıldığında ise en yüksek satışın 983 bin 720 adet olarak 2016 senesinde listede yerini aldı.



Sıfır otomobilerde Türkiye pazarında en fazla satışının artış gösteren markası MG olurken elektrikli modeller üzerinde Türk kullanıcıların beğenisine sunularak 2022'ye bakılarak satışların yüzde 788 artışıyla 1.627 adet ile 14.458 adet olarak güncellendi. 2022'ye göre satışlarını yüzde 788 arttırarak bin 627 adetten 14 bin 458 adete yükseliş yaşandı.

MG ile beraber tasarım ve iç yapısıyla beraber dikkat çeken markalardan Cupra kısa süre içerisinde satışların zirvesinde yer alırken 2023 yılında satışların en fazla artışıyla beraber ikinci sırada yerini aldı.





ARAÇ LİSTESİ

Ford- Yüzde 173'lük artışıyla beraber 11 bin 303 adetten 30 bin 936 adet ile satışı gerçekleşti.

Alfa Romeo - Yüzde 155'lik artışla satışlarını 820 adetten 2 bin 97 adete çıkardı.

Peugeot - Yüzde 150'lik artışla satışlarını 23 bin 345 adetten 58 bin 549 adete yükseltti.

Bentley - Yüzde 140'lık artışla satışlarını 15 adetten 36 adete yükseliş yaşandı.

Nissan - Yüzde 127'lik artışla 9 bin 337 adetten 21 bin 278 adete çıkardı.

Land Rover - Yüzde 120'lik artışla bin 11 adetten 2 bin 451 adet olarak artış gösterdi.

Citroen - Yüzde 107'lika artışla 21 bin 913 adetten 45 bin 395 adete çıktı.

Opel - Yüzde 101'lik artışla 30 bin 378 adetten 61 bin 57 adete yükseldi.

DS- Yüzde 91'lik artışla bin 829 adetten 3 bin 511 adete çıkardı.

DFSK - Satışlarını 2023 yılında 2022 yılında göre eksi 346'lık gerileme ile 352 adetten 6 adete düşürdü.

Aston Martin - Eksi 5'lik düşüşle satışlarını 28 adetten 23 adete düşürdü.

Honda - Eksi 107'lik düşüşle satışlarını 21 bin 429 adetten 21 bin 322 adete düşürdü.

