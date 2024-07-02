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Sıfır otomobilde büyük fırsat! Vadeler uzatıldı: Taşıt kredisi çekmek isteyenlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobil hayali kuran vatandaşlar için sevindirici bir duyuru yaptı. Yeni finansal destek programı kapsamında, sıfır kilometre araç almak isteyenlere 84 ay vadeli kredi imkânı sağlanacak. Bu uzun vadeli kredi fırsatı, araba sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 07:58
Sıfır otomobilde büyük fırsat! Vadeler uzatıldı: Taşıt kredisi çekmek isteyenlere müjde

Yeni Araç Alımında Büyük Fırsat: 84 Ay Vadeli Kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır kilometre araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar için müjdeli bir haberi duyurdu. Yeni bir finansal destek programı kapsamında, sıfır kilometre araç almak isteyenler için 84 ay vadeli kredi imkânı sağlanıyor. Bu düzenleme, özellikle araç fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde birçok kişinin araç sahibi olma umutlarını yeşertiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bu destek, Halkbank aracılığıyla esnaf kredisi paketine özel olarak sunulacak.

Halkbank’tan Esnafa Özel Kredi Olanakları

Halkbank tarafından duyurulan bu kredi paketi, sıfır kilometre ticari araç alımlarına yönelik olarak sunuluyor. Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs ve otobüs gibi çeşitli ticari araçlar için kullanılabilecek kredi, 84 aya kadar vade imkânı sağlıyor. Ödeme seçenekleri arasında aylık ve üç aylık periyotlar bulunuyor. Bu kredi paketinin azami limiti ise 1,5 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda. Esnaflar, Halkbank Kurumsal Dialog Hattı üzerinden başvuru yaparak daha detaylı bilgi alabilirler.

Kampanyanın Getirdiği Avantajlar ve Uygulama Detayları

Bu kampanya, belirli kriterleri karşılayan esnaflar için geçerli olup, yeni veya yenilenmiş ticari araçlara erişim imkânı sunuyor. Özellikle genç girişimcilerin kendi işlerini kurmalarını teşvik eden bu destek, esnafların ekonomik olarak daha güçlü bir konuma gelmelerini ve ticari faaliyetlerini genişletmelerini hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu desteklerin esnafların iş kapasitelerini artırmalarına ve ekonomik olarak daha iyi koşullara sahip olmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kampanyadan yararlanan esnaflar, uzun vade ve yüksek kredi limiti sayesinde, daha uygun koşullarda araçlarını yenileyebilir ve iş kapasitelerini artırabilirler. Erdoğan, bu ve benzeri müjdelerle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu kampanya, özellikle ticari araç sahibi olmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu adımı atamayan esnaflar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Finansal destekler ve kolaylıklarla desteklenen esnaflar, işlerini daha verimli bir şekilde yürütme şansına kavuşacak.

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