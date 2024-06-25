Sıfır otomobilde faiz sıfırlandı! Bu modeller faizsiz kapış kapış satılıyor

Araç sahibi olmak isteyenlere güzel haber! Faiz oranları sıfırlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Markalar Temmuz ayında yeni kuralların yürürlüğe girecek olması nedeniyle ellerindeki araçları satmak için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyorlar. Dacia markası müşterilerine özel 200 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapacak. Marka resmi internet sitesi üzerinden kampanyayla ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Dacia Finans'tan kredi kullanıldığı durumlarda geçerli olan finansal kampanya, Duster modelin bütün donanım paketlerinde bireysel müşteriler için geçerli olacak. Kampanya kapsamında 200 bin TL kredi 12 ay vadeli ve faizsiz şekilde verilecek.





Aylık taksit tutarı 16 bin 888 TL olacak. Araç için peşinat ödemesi ayrıca alınacak. Kampanya Dacia Finans şartlarına bağlı olacak. Kampanya faizs oranları bireysel kullanımda Maxxi Koruma sigorta ürünü alındığı durumlarda geçerli olacak. Kredi tahsis ücreti kredi bedeline dahil olmayacak. Faiz oran ve maliyet oranları kredi tutarına ve vade talebine göre değişkenlik gösterebilecek.' Dacia markasının başlattığı kredi kampanyası sonrasında araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını da araştırmaya başladı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak Merkez Bankası faiz oranı kararları sonrsında bankaların kredi faiz oranları da netleşmiş olacak. Kredi faiz oranlarıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet siteleri üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz.