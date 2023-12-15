Sıfır otomobile o tarihte okkalı zam geliyor! Hızlı olmayan yandı

Araç sahibi olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun! Tüm detaylar haberimizde.

Sıfır otomobile o tarihte okkalı zam geliyor! Hızlı olmayan yandı
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Bu tarihten sonra sıfır araçlara yüksek zamlar geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Yapılan son düzenlemeye göre 6 ay ve 6 bin kilometre şartı 6 ay süreyle daha uzatıldı. Yeni uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamaları yaptı; 'Uygulamadan sonra sıfır araçlar gerçek değerine inmeye başladı. 

bu tarihte araç fiyatları tekrar artacak

Sıfır araçlar da inince ikinci el araçlar gerçek değerini gördü. Şu an piyasada yüzde 20-25 oranında düşüş yaşandı. Eğer kur yükselişi devam ederse fiyatlar etkilenmeye devam eder. Bu sebeple araç almak isteyen kişilerin bir an önce araçlarını alması öneriliyor. Yılbaşı sonrasında Ocak ayının 15'inden sonra fiyatların zamlanacağını tahmin ediyoruz.' 

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