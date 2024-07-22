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Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Türkiye'de milyonlarca veliyi ilgilendiren yeni kararlar açıklandı. Veliler, çocukları mezun olduktan sonra 10 yıl süreyle geriye dönük dava açma hakkına sahip olacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:16
Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Türkiye genelinde milyonlarca veliyi ilgilendiren önemli kararlar gündemde. Velilerin, çocuklarının mezuniyetinden sonra 10 yıl içinde geriye dönük dava açabilme hakkı kazanacağı belirtildi. Bu karar, özellikle özel okulların velilerden talep ettiği yüksek kitap ücretleriyle ilgili olarak büyük önem taşıyor.

okul ücretleeri

ÖZEL OKULLARDA KİTAP ÜCRETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda da kullanılmasına yönelik yönetmelik yayınlanmış olmasına rağmen, bazı özel okullar velilerden yüksek kitap ücretleri talep etmeye devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerden istenen bu ücretlerin 40-50 bin TL gibi yüksek rakamlara ulaştığı belirtiliyor.

HUKUKİ HAKKANİYET

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, velilerin ödemek zorunda bırakıldığı bu ücretlerin yasal olmadığını vurguladı. Öztürk, “Bir mal ya da hizmetin satışı, başka bir mal ya da hizmetin satışına bağlanamaz. Veliler, bu ücretleri ödemek zorunda değil. Ödemiş olsalar bile çocuklarının mezuniyetinden sonra 10 yıl içinde geriye dönük dava açma hakkına sahiptirler,” dedi.

YÜKSEK MALİYETLER

Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, MEB’in yönetmeliğine rağmen bazı özel okulların 40-50 bin TL gibi yüksek kitap ücretleri talep etmeye devam ettiğini söyledi. Deveci, bu yönetmeliğin 16 Şubat’ta yürürlüğe girdiğini, ancak özel okulların bu kurala uymayacaklarını baştan belli ettiklerini dile getirdi.

Deveci, “Özel okullar kayıtlar başladığı anda kaynak kitaplar, İngilizce kitapları ve diğer masraflar için fahiş fiyatlar talep etmeye başladı. Yıllardır özel okullara gönderilen ders kitapları hiç kullanılmadan geri dönüşüme veriliyor. Yemek ücretleri, servis ücretleri, kitap ücretleri ve özel okul ücretleri zaten çok yüksek. Bazı ünlü özel okullarda rakamlar 1 milyona kadar yaklaşıyor. Özel okul kayıt ücretleri 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Asgari ücretle çalışan bir veli için bu rakamlar çok yüksek,” şeklinde konuştu.

Bu kararlar, velilerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi ve özel okulların keyfi ücret taleplerine karşı hukuki bir dayanak sağlamayı amaçlıyor. Velilerin bu haklarını bilmesi ve kullanması büyük önem taşıyor.

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