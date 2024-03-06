Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara

Edremit’te bir borçtan dolayı haczedilen 10KR844 plakalı, 1991 model, Lada marka, Samara tipi, 210830846219 motor numaralı, XTA210930M0833337 şasi numaralı, yakıt tipi benzin, vites tipi manuel, rengi kırmızı, Samara Lada otomobil, mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Bu kaçmaz fırsat şimdiden yürekleri hoplatmaya yetti! İşte detaylar...

Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılan ilana göre, otomobilin muhammen bedeli 30 bin lira olarak belirlendi. Otomobilin ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişilebiliyor.





İlan metnine göre, otomobilin ilk artırması 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:10’da başlayacak ve 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:10’da sona erecek. İlk artırmada istekli bulunmadığı takdirde, ikinci artırma 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:10’da başlayacak ve 5 Haziran 2024 tarihinde saat 10:10’da sona erecek.





Otomobilin satışı, İcra ve İflas Kanunu’nun 114. maddesi gereğince gazete veya internet haber sitesi ilanı yoluyla duyuruldu. İlan sahibi Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi, ilan numarası ILN01994209, şehir Balıkesir, ilçe Edremit, ilan türü icra, birinci satış günü 3 Mayıs 2024, dosya numarası 2022/70 SATIŞ, yıl 1991, renk kırmızı, yakıt benzin, vites manuel olarak belirtildi.

Mahkeme, otomobili satın almak isteyenlerin, ilan metninde belirtilen şartlara uygun olarak teklif vermelerini istedi. Otomobilin satışıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin, Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’na başvurmaları gerektiği bildirildi.