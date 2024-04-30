Simit fiyatlarını belirlemede ekmekle aynı sistem uygulanacak

Simit fiyatlarının belirlenmesinde de ekmek fiyatlarının belirlenme sistemi geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle ilgili karar, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Meclis'in onayıyla yürürlüğe girecek. Simit fiyatlarının belirlenmesi sürecinde, meslek komitesinin görüşü de dikkate alınacak ve bu görüşe göre tarifeler netleştirilecek. Bu süreç içerisinde, meslek komitesinin görüşünü en geç 15 gün içinde bildirmesi gerekecek.

Ekmeğe ilişkin tarife önerisi Ticaret Bakanlığı'ndan da görüş alındıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş bildirirse, yeniden toplanma gereksinimi olmayacak. Ancak yönetim kurulu tarafından hazırlanan yeni tarife önerisi tekrar Bakanlık görüşü alındıktan sonra Meclis'in onayına sunulacak.