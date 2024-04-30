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Simit fiyatlarını belirlemede ekmekle aynı sistem uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre simit fiyatlarının belirlenmesi artık ekmek fiyatlarında olduğu gibi Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne bağlı olacak. Bu düzenlemeyle birlikte, ekmek fiyatlarına benzer şekilde simit fiyatlarının da belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı gerekecek.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:18
Simit fiyatlarını belirlemede ekmekle aynı sistem uygulanacak

Simit fiyatlarının belirlenmesinde de ekmek fiyatlarının belirlenme sistemi geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle ilgili karar, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Meclis'in onayıyla yürürlüğe girecek. Simit fiyatlarının belirlenmesi sürecinde, meslek komitesinin görüşü de dikkate alınacak ve bu görüşe göre tarifeler netleştirilecek. Bu süreç içerisinde, meslek komitesinin görüşünü en geç 15 gün içinde bildirmesi gerekecek.

Ekmeğe ilişkin tarife önerisi Ticaret Bakanlığı'ndan da görüş alındıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ticaret Bakanlığı olumsuz görüş bildirirse, yeniden toplanma gereksinimi olmayacak. Ancak yönetim kurulu tarafından hazırlanan yeni tarife önerisi tekrar Bakanlık görüşü alındıktan sonra Meclis'in onayına sunulacak.

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