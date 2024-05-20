Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Brent ham petrolünün fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG’nin güncel fiyatlarını sürekli olarak gündemde tutuyor. Dünya petrol piyasalarındaki hareketlilik ve Türk Lirası karşısında doların değişkenliği, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, halkın ilgi odağında kalmaya devam ederken, sürücüler yakıt almadan önce güncel fiyat bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 18 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara’daki güncel benzin ve motorin fiyatlarına dair bilgiler…





GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Güncel Yakıt Fiyatları

• Benzin: 42.65 TL

• Motorin: 40.15 TL

• LPG: 20.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Yakıt Fiyatları (18 Mayıs Cumartesi)

• Benzin: 42.74 TL

• Motorin: 40.22 TL

• LPG: 20.90 TL

Ankara’daki Yakıt Fiyatlarına Genel Bakış

• Benzin: 43.71 TL

• Motorin: 41.22 TL

• LPG: 20.95 TL

İzmir’de Yakıt Fiyatları Ne Kadar?

• Benzin: 43.94 TL

• Motorin: 41.46 TL

• LPG: 21.02 TL

Bu bilgiler, belirttiğiniz tarihlerdeki yakıt fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, güncel bilgiler için yerel istasyonlarınızı kontrol etmeyi unutmayın.







