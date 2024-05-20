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Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Brent petrol ve döviz kurlarındaki son değişiklikler, benzin, motorin ve LPG’nin güncel fiyatlarını gündeme getiriyor. Toplumun ilgisini çeken bu konuda, güncel akaryakıt fiyatları ne seviyede merak konusu. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 18 Mayıs 2024 tarihinde belirlenen yeni akaryakıt fiyatları…

Yayın Tarihi: 20.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 18:59
Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Brent ham petrolünün fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG’nin güncel fiyatlarını sürekli olarak gündemde tutuyor. Dünya petrol piyasalarındaki hareketlilik ve Türk Lirası karşısında doların değişkenliği, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, halkın ilgi odağında kalmaya devam ederken, sürücüler yakıt almadan önce güncel fiyat bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 18 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara’daki güncel benzin ve motorin fiyatlarına dair bilgiler…

AKARYAKIT FİYATLARI

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Güncel Yakıt Fiyatları

• Benzin: 42.65 TL

• Motorin: 40.15 TL

• LPG: 20.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Yakıt Fiyatları (18 Mayıs Cumartesi)

• Benzin: 42.74 TL

• Motorin: 40.22 TL

• LPG: 20.90 TL

Ankara’daki Yakıt Fiyatlarına Genel Bakış

• Benzin: 43.71 TL

• Motorin: 41.22 TL

• LPG: 20.95 TL

İzmir’de Yakıt Fiyatları Ne Kadar?

• Benzin: 43.94 TL

• Motorin: 41.46 TL

• LPG: 21.02 TL

Bu bilgiler, belirttiğiniz tarihlerdeki yakıt fiyatlarını yansıtmaktadır. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, güncel bilgiler için yerel istasyonlarınızı kontrol etmeyi unutmayın.



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