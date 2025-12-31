Sındırgı'da Komşuluk Projesi: Esnafa Destek Çağrısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında, ilçenin yeniden ayağa kalkması için örnek bir dayanışma hareketi başlatıldı. Sındırgı Sivil Toplum Platformu öncülüğünde yürütülen "Komşuluk Projesi" kapsamında çevre il ve ilçelerden Sındırgı’ya gelinmesi ve alışverişlerin yerel esnaftan yapılması istendi.

"Yardım değil, yanımızda olmanızı istiyoruz"

Platform yetkililerinin çağrısı, klasik yardım taleplerinin ötesinde anlamlı bir vurgu taşıdı. Yetkililer, battaniye ya da kuru gıda gibi yardım paketleri yerine, esnafa can suyu olacak ziyaretlerin ve alışverişlerin önemine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz sizlerden yardım kolileri istemiyoruz. İhtiyacımız olan şey; çarşımıza moral verecek ziyaretleriniz, esnaflarımızı ayağa kaldıracak alışverişlerinizdir".

Hasar ve öncelikler

Depremlerde can kaybı yaşanmadığı vurgulanırken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çok sayıda evin yıkıldığı, çarşıda ise birçok iş yerinin hasar gördüğü belirtildi. Özellikle konteyner dükkânlarda ayakta kalma mücadelesi veren esnafın zor günler geçirdiği ifade edildi. Yetkililer, devletin yaraları sardığını, ancak bu süreçte en çok komşuluk, birlik ve dayanışma ruhuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Günlük destek büyük fark yaratıyor

Sındırgı’ya gelecek vatandaşlara yapılan çağrıda küçük görünen adımların büyük anlam taşıdığı vurgulandı: "Bir lokantada bir tabak yemek yiyin, bir çay ocağında çay için, fırın, manav, kasap ve tuhafiye esnafına uğrayın, özellikle konteyner dükkânlarda hizmet veren esnafları unutmayın." Yapılan her alışverişin bir dükkâna nefes, bir aileye moral olacağı belirtildi.

Kuvâ-yi Milliye ruhuyla dayanışma

Açıklamada Sındırgı’nın tarihi de hatırlatıldı; ilçenin Kuvâ-yi Milliye ateşinin yakıldığı merkezlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Mesaj şöyle sürdü: "O gün vatanın akibetini değiştiren kıvılcım, bugün yeniden kendi topraklarına merhem olmak için komşularını çağırıyor". Bu vurgu ile dayanışmanın hem ahlaki hem de tarihsel bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Geçmişten geleceğe destek beklentisi

Sındırgı’nın geçmişte afet bölgelerine ve mazlum coğrafyalara yardım ulaştıran ilçelerden biri olduğu hatırlatılarak, bugün komşu ilçelerden destek beklendiği belirtildi. Balıkesir Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri de alışveriş için Sındırgı’ya davet edildi.

Çağrı karşılık buldu

Sındırgı Sivil Toplum Platformu’nun çağrısı karşılık buldu; Bigadiç başta olmak üzere Balıkesir genelinden dernekler ve vatandaşlar gruplar halinde Sındırgı’ya gelerek çarşı esnafından alışveriş yapmaya başladı. Esnaf, yapılan ziyaretlerin yalnızca ekonomik değil, manevi olarak da büyük güç verdiğini dile getirdi.

Çağrı, "Bugün bize, yarın size" sözleriyle son buldu. Başlatılan dayanışma hareketinin tüm Türkiye’ye örnek olması temenni ediliyor.

