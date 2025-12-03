Sinop İl Özel İdaresi'nin 2026 Bütçesi Onaylandı: 1 milyar 57 milyon TL

Sinop İl Genel Meclisi Kasım toplantısında oy birliğiyle kabul edildi

Sinop İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı bütçe toplantısında, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman başkanlığında gerçekleştirilen oturumda 2026 mali yılı bütçesi kalem kalem okunarak açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe, bir önceki yıla göre yüzde 51 artışla 1 milyar 57 milyon TL olarak belirlendi.

Toplantıda, Sinop İl Özel İdaresi’nin yol, su, kanalizasyon, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden kırsal kalkınma projelerine, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir hizmet alanında çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişebilmesi için yoğun mesai harcandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi’nin 2026 yılında da kırsal kalkınma, eğitim, altyapı ve çevre yatırımlarını güçlendirerek çalışmalara devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, bütçenin hazırlanmasına katkı sunan İl Genel Meclisi üyelerine ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür edildi ve kabul edilen bütçenin Sinop’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

