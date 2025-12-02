Sinop’ta Yılbaşı Pazarı Açıldı — Yerel Üreticiye Destek

Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan yılbaşı pazarı, yerel üreticileri desteklemeyi amaçlıyor; Aralık ayı boyunca stantlar, yeme-içme ve konserlerle kenti canlandıracak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 21:05
Sinop’ta Yılbaşı Pazarı Açıldı — Yerel Üreticiye Destek

Sinop’ta Yılbaşı Pazarı Açıldı — Yerel Üreticiye Destek

Açılış Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirildi

Sinop’ta yerel üreticilere destek sağlamak amacıyla düzenlenen yılbaşı pazarı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Organizasyon, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ve Sinop Belediyesi katkı ve destekleriyle Uğur Mumcu Meydanı’nda hayata geçirildi.

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Aralık ayı boyunca açık kalacak pazar; zengin yeme-içme seçenekleri, el yapımı ürünlerin sergilendiği stantlar ve çeşitli konser programlarıyla şehrin kış atmosferine canlılık katacak. Organizasyonla hem üretici kadınların güçlendirilmesi hem de yerel ekonominin canlandırılması hedefleniyor.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Valilik olarak ticari faaliyetlere ve üretime yönelik katkılarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Pazardaki ürün çeşitliliği oldukça fazla. Kadınlarımızın her alanda olmasını destekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilere bol kazançlar diliyorum" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise pazarın Sinop’un en canlı ve dinamik noktalarından biri haline geleceğini belirtti.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, yılbaşı döneminde özellikle yerli üretimin desteklenmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Yılbaşı pazarları denilince aklımıza hediye almak gelir. Bu hediyelerimizi internet sitelerinden, hatta tabiri caizse Çin’den gelen ucuz ürünler ile sevdiklerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz bundan vazgeçelim dedik ve Sinop halkına kadınların özenle ürettikleri ürünler ile sevdiklerimizi mutlu edecek hediyeleri buraya getirdik" diye konuştu.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevim Yalçın Sarabil, destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bu çalışmayı yapmamızın amacı şehrimize çok yönlü katkı sağlamaktı. Özellikle kadın girişimciliği ile genç girişimciliğini daha fazla artırmak ve özendirmek, genel üretimi ve tüketimi daha fazla kullanmak istememiz. Şehre küçük de bir nebze olsa enerji katmayı arzuladık ve bu nedenle bu çalışmayı başlattık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Ardından pazar gezilerek esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Açılışa; Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, kurum müdürleri, girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİNOP’TA YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN YILBAŞI PAZARI, GERÇEKLEŞTİRİLEN...

SİNOP’TA YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN YILBAŞI PAZARI, GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE AÇILDI.

SİNOP’TA YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN YILBAŞI PAZARI, GERÇEKLEŞTİRİLEN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TürkAkım 9. Yılında: Türkiye ve Avrupa için Stratejik Rus Gazı Rotası
2
Garanti BBVA Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Adana'da Başlıyor
3
Sivas’a Yeni Ekmek Fabrikası: Günde 192 Bin Kapasiteyle Şehrin Yarısını Karşılayacak
4
AOSB 11 Ödülle Öne Çıktı — Bekir Sütcü: 'Sanayicilerimizin Başarılarıyla Gurur Duyuyoruz'
5
Tarım-GFE Eylül: Yıllık %34,60, Aylık %2,16 Artış
6
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi
7
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde