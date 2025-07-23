Sivas'ta Üretilen Bulaşık Makinesi Kapsülleri 32 Ülkeye İhraç Ediliyor

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir firma, yerli bulaşık makinesi kapsül ve parlatıcıları ile uluslararası pazarda kendine yer edinmeye başladı. Ürünler, 32 ülkeye ihraç edilirken, iç piyasada da çeşitli marketlerde satışa sunuluyor.

Firma Türkiye Satış Müdürü Sefa Birkiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede büyük bir ilgi gördüklerini ifade etti. Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firma, cilt bakımı, kişisel bakım ürünleri ile DR kil ve bulaşık makinesi kapsülleri üretiyor.

Four yıllık bir AR-GE süreci sonucunda geliştirilen kapsüllerin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve firmanın kimya ekibiyle ortak çalışmayla ortaya çıktığını belirten Birkiye, bu ürünlerin kalitesinin altını çizdi.

Birkiye, 'Biz de buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulaşık makinesi kapsülümüz sıvı bulaşık deterjanı ve parlatıcı olarak satışa sunuluyor. Bunların tamamı ihraç edilen ürünler' şeklinde konuştu.

İhracatın yanı sıra iç pazar taleplerini de karşıladıklarını belirten Birkiye, ürünlerin kimyasal oranının düşük olduğunu vurguladı. 'Tüketicilerden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda sahaya girmek için hazırlık yaptık' diyen Birkiye, ambalaj ve içerik kalitesine de büyük önem verdiklerini ifade etti.

Fabrikada şu anda 300 kişinin çalıştığını dile getiren Birkiye, günlük üretim kapasitelerinin 1,1 milyon adet olduğunu açıkladı. Bekletmeden piyasaya sürmek istediklerini kaydeden Birkiye, her geçen gün yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Yeni ürünlerle ilgili AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirten Birkiye, 'Markamızın temizlikte bir simge olmasını istiyoruz. Çamaşır ve bulaşık grubunda yer almak için çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu. Ürünlerin Avrupa'nın yanı sıra ABD, Rusya ve Orta Doğu'ya da gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Bayilerin de reklam çalışmaları yürüttüğünü sözlerine ekleyen Birkiye, en kaliteli ürünleri nasıl gönderebileceklerini planladıklarını söyledi.

Sivas'ta üretilen yerli bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcılar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas'ta üretilen yerli bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcılar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.