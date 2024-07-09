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Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Kültür ve Turizm Bakanlığı günlük kiralık evler ile ilgili olarak düğmeye bastı. Bakanlık bu konudaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.07.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 21:48
Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

EV SAHİPLERİ BUNU YAPMAZSANIZ YANDINIZ…

Kültür ve Turizm Bakanlığı günlük kiralık evler ile ilgili olarak düğmeye bastı. Bakanlık  bu konudaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar...

ev

  BAKANLIK SIKI TAKİP TE

Türkiye de kira bedellerinin hızla yükselmesinden sonra evini  günlük, haftalık kiralayanlar da bir hayli artı. bu duruma dur demek adına da bakanlık yeni bir düzenlemeye gitti. bu durumda yapılan düzenleme ile ilgili olarak meclise sunulan teklif kabul edildi. artık bu detayları yerine getirmeyen ev sahipleri çıra gibi yandı.....

dinilen bilgilere göre bu düzenleme ile konut sahiplerinin 30 gün içerisinde turistik kiralama faaliyetleri için gerekli belgeleri bakanlığa bildirmek durumunda. Yoksa ev sahiplerini idari para cezası verilebilir.

İZİN BELGESİ ALMAYAN YANDI...

Evini günlük kiraya vermek isteyen ev sahipleri Eğer ki gerekli izin belgelerini almazlar ise idari para cezası ödemek durumunda kalıyorlar.  Eğer ki İzinsiz kiralama yapan tapu sahipleri olduğunun bakanlık tarafından  tespit edilmesi durumdan ise 100 bin lira ödemek durumunda ve aynı zamanda da 15 gün içerisinde izin belgesi alması gerekiyor. Eğer ki verilen süre zarfında bu belge yine alınmaz ise o zamanda ev sahipleri 500 bin Türk Lirası para cezası alacaklar. Bunun dışında ev sahipleri 1 sene içerisinde aynı evi 4 kereden fazla kiraya veremeyecek. Eğer verirler ise de 1 milyon Türk Lirası para cezası ödemek durumunda kalacaklar. Tapu sahibi milyonlarca ev sahibi bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.

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