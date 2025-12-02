Sorgun Belediyesi'nden 300 Kişilik İkinci Aşevi Açılışı

Aydınlıkevler Mahallesi'nde yeni aşevi hizmete girdi

Sorgun Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikinci aşevini hayırsever iş insanları Hacı ve Salih Şahbaz tarafından anne ve babaları Selvi-Necati Şahbaz adına yaptırılan tesis ile hizmete açtı. Aşevi her gün 300 öğrenciyi ağırlayacak.

Açılışa Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve protokol üyeleri katıldı.

Hacı Şahbaz açılışta şu sözleri söyledi: Böyle bir hizmetin açılışına vesile olan Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Rabbime şükredip Allah razı olsun ayağınıza sağlık, diyorum.

Bu hizmetler kalıcı eserlerdir

M. Erkut Ekinci konuşmasında şöyle dedi: Allah’a şükürler olsun ki bugün burada ikinci aşevimizi açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hizmetler ve eserler kalıcı eserlerdir. Allah bunları dünya var olduğu müddetçe ebedi kılsın. Buralarda aş pişecek, yemek pişecek. Sizlerin de desteğiyle bunlar gerçekleşecek. Niyetimiz, muradımız şudur: Civardaki öğrencilerimizin veya durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da huzurla buraya gelip yemek yiyecekleri bir ortamı hazırlamaktır. İnşallah bu niyetimiz hayırlara vesile olur. Cenabı Allah öncelikle ailemizden gani gani razı olsun. Ben onlara çok minnet duyuyorum, çok teşekkür ediyorum.

Başkan Ekinci, üçüncü aşevi niyetlerini de paylaştı: İnşallah Cenabı Allah nasip kısmet ederse üçüncü aşevini Ahmet Efendi ve Osman Çavuş Mahallelerinde bir noktaya yapıp oradaki öğrencilerimizin de gelebileceği bir ortamı hazırlamak istiyoruz. Sadece buraya gelenler buradan faydalanmıyor. Aynı zamanda Sorgun Belediyesi olarak yaklaşık 4 buçuk yıldır evlere de yemek götürüyoruz. Şu anda Sorgun Belediyesi olarak 300’ün üzerinde yaşlımıza her gün yemek götüren bir belediyeyiz. Birinci aşevimizde günlük yaklaşık 500-600 öğrencimize yemek veren bir belediyeyiz. Bu aşevinde de inşallah bu sayılara ulaşabiliriz. Niyetimiz mümkün olduğu kadar sofralarımızı paylaşmaktır. Sorgun halkı yardımlaşmayı seven, ihtiyaç sahibine el uzatmayı seven halktır.

Dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra öğrencilere ve ziyaretçilere yemek ikramının yapılmasının ardından program sona erdi.

SORGUN BELEDİYESİ, İKİNCİ AŞEVİNİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİNDE AÇTI.-