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SPK, 2025 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranını Belirledi

Sermaye Piyasası Kurulu, 2025 yılı için yeniden değerleme oranını %43,93 olarak açıkladı ve halka arz kriterlerinde güncellemeye gitti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:36
SPK, 2025 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranını Belirledi

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 2025 Düzenlemesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda önemli bir düzenlemeye imza attı. SPK'nın bültenine göre, bu karar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan diğer düzenlemeleri kapsamaktadır.

Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

SPK, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranını %43,93 olarak belirledi. Bu oran, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi için ise %58,46 olarak tespit edilmişti.

Halka Arz Kriterlerinde Değişiklik

Kurul, ayrıca halka arz olacak şirketler için aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de güncelleme yaptı. Artık halka arz için başvuracak şirketlerin en az 2,4 milyar lira aktif büyüklüğe ve 1,2 milyar lira ciroya sahip olması gerekecek. Önceki kriterlerin ise 1,5 milyar lira aktif büyüklük ve 750 milyon lira ciro olarak belirlendiği hatırlatıldı.

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