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SPK Başkanı Gönül, Açığa Satış Yasağının Kaldırılacağı Müjdesini Verdi

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış yasaklarının yakında kaldırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:52
SPK Başkanı Gönül, Açığa Satış Yasağının Kaldırılacağı Müjdesini Verdi

SPK Başkanı Gönül'den Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılacağı müjdesini verdi. Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız," ifadelerini kullandı.

Yasağın Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor

Turizm Yatırım Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair merak edilenlere açıklık getirdi. Gönül, "Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız," diye belirtti.

2025 Endişesi

"2025'e kalır mı?" sorusu üzerine Gönül, konu ile ilgili umut verici bir yanıt vererek, "İnşallah kalmaz. İlerlemelerimizi sürdürüyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

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